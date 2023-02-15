Более 250 бесплатных экскурсий проведут в Москве с 18 по 21 февраля 2023 года

Записаться на экскурсии можно 15 и 16 февраля Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В столице в рамках акции «Московские истории» 18, 19 и 21 февраля пройдет более 250 бесплатных экскурсий. Все прогулки будут приурочены ко Дню гида, сообщили на сайте столичной мэрии.

Записаться на экскурсии можно 15 и 16 февраля на официальном сайте туристического сервиса Russpass. Москвичи и туристы смогут побывать в Музее кино на ВДНХ, прогулять по столичным паркам, аллеям, экологическим центрам, забраться на смотровую площадку на крыше Центрального детского магазина.

Кроме того, участников ждут многочисленные экскурсии по усадьбам Москвы. На одной из них горожанам расскажут об усадьбе Троице-Лыково, ее истории и знаменитых владельцах: князьях Лыково-Оболенских, Разумовских, Бутурлиных. Также на мероприятии проекта «Москва глазами инженера» москвичи и гости столицы узнают о том, как строилась телевизионная башня на Шаболовке.

Ранее KP.RU писал, что в 2022 году посещаемость московских музеев превысила допандемийные показатели. Чаще всего жителей и гостей города бывали в Царицыно», «Коломенском» и Дарвиновский музей.