Спрос на квартиры с лапомойками вырос в Москве на 55,5% в 2022 году

Москвичи при покупке или аренде квартир на первичном рынке все чаще обращают внимание на наличие лапомоек Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Москвы при покупке или аренде квартир на первичном рынке все чаще обращают внимание на наличие лапомоек. В январе 2023 года по сравнению с ноябрем 2022 года спрос на такое жилье увеличился на 55,5%, сообщают «Ведомости» со ссылкой данные «Авито Недвижимость».

Аналитики отмечают: приобретая квартиры во вторичном фонде, горожане реже интересуются приспособлениями для мытья лап питомцев. В этот же период спрос в столице на них упал на 17%.

При этом в целом по России продавалось около 11 тысяч лотов в новостройках с лапомойками. Всего за три месяца показатель выросла сразу на 69,7%. Во вторичном фонде было представлено всего лишь 413 таких квартир, 120 из них – в Москве.

Ранее KP.RU писал, что самую дорогую квартиру бизнес-класса продают в Москве за 232 млн рублей. Пентхаус площадью 261,7 квадратных метров находится в Хорошево-Мневниках.