Москва
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Москва
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Москва
-7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество15 февраля 2023 14:28

Спрос на квартиры с лапомойками вырос в Москве на 55,5% в 2022 году

Приспособлениями для мытья лап питомцам чаще всего интересуются, покупая жилья в новостройках
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Москвичи при покупке или аренде квартир на первичном рынке все чаще обращают внимание на наличие лапомоек

Москвичи при покупке или аренде квартир на первичном рынке все чаще обращают внимание на наличие лапомоек

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Москвы при покупке или аренде квартир на первичном рынке все чаще обращают внимание на наличие лапомоек. В январе 2023 года по сравнению с ноябрем 2022 года спрос на такое жилье увеличился на 55,5%, сообщают «Ведомости» со ссылкой данные «Авито Недвижимость».

Аналитики отмечают: приобретая квартиры во вторичном фонде, горожане реже интересуются приспособлениями для мытья лап питомцев. В этот же период спрос в столице на них упал на 17%.

При этом в целом по России продавалось около 11 тысяч лотов в новостройках с лапомойками. Всего за три месяца показатель выросла сразу на 69,7%. Во вторичном фонде было представлено всего лишь 413 таких квартир, 120 из них – в Москве.

Ранее KP.RU писал, что самую дорогую квартиру бизнес-класса продают в Москве за 232 млн рублей. Пентхаус площадью 261,7 квадратных метров находится в Хорошево-Мневниках.