Подросток помог мошенникам похитить у 83-летней москвички 450 тысяч рублей

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» Фото: Олег ЗОЛОТО

В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали 18-ленего парня, подозреваемого в мошенничестве. Молодой человек выполнял роль курьера телефонных аферистов, сообщили в пресс-службе «МВД Медиа».

В полицию обратилась 83-летняя пенсионерка и заявила, что злоумышленники выманили у нее 450 тысяч рублей. Она рассказала, что на домашний телефон ей позвонил неизвестный и представился правоохранителем. Он попросил якобы помочь в поимке преступника. Для этого пенсионерке нужно было снять деньги и передать их курьеры. После проведения операции всю суммы обещали вернуть.

Пожилая женщина на такси доехала до отделения банка и сняла крупную сумму. В этот же день к ней пришел молодой человек, который забрал деньги. После этого никто так и не связался с потерпевшей.

Сотрудники уголовного розыска поймали одного из злоумышленников. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Фигурант находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее KP.RU писал, что братья-лжегазовщики похитили 90 тысяч рублей у 84-летнего пенсионера из Подольска. Злоумышленников задержали, они находятся под стражей.