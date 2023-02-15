Останки человека обнаружили на северо-востоке Москвы

Назначена судебно-медицинская экспертиза Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве 14 февраля в гаражном отсеке на Проектируемом проспекте обнаружили скелетированные останки человека, сообщили в столичном главке Следственного комитета РФ.

По факту случившегося Бабушкинским межрайонным следственным отделом организована доследственная проверка. Правоохранители устанавливаю все обстоятельства произошедшего, выясняют личность умершего человека. Назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуально решение.

KP.RU писал, что тело 85-летней пенсионерки нашли после пожара в квартире на улице Маршала Тухачевского в Москве. По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем. Обстоятельств ЧП выясняются.

Кроме того, ранее расчлененное тело мужчины нашли в лесополосе Новой Москвы. Личность погибшего установить не удалось. На месте работали сотрудники правоохранительных органов.