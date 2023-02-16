Овчинский: Московский разработчик готов производить до 100 тысяч базовых станций в год для промышленного интернета вещей

Фото Департамента инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Для сбора и визуализации данных о работе разной техники на производстве и удаленного контроля за процессами используется система устройств и датчиков. По-научному она называется IIoT или промышленный интернет вещей. С его помощью промышленные компании переходят в «цифру» и модернизируются. Как рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, для этого часто применяется создаваемая на столичных предприятиях электроника. Одним из ее разработчиков стала московская компания «АТБ Электроника».

«В этом году она выпустила первую тысячу базовых станций для промышленного интернета вещей собственной разработки, - сообщил глава ведомства. - За год мощности предприятия позволят выпустить до 100 тысяч таких изделий».

Среди них, например, встраиваемые модули и портативная базовая станция в корпусе с подключением по USB, готовые для выпуска. Другую модель - магистральную базовую станцию - начнут производить во втором квартале этого года. Все изделия на 100 процентов - московские! То есть городская компания делает их в столице и на своих мощностях. Благодаря появлению в Москве производств у инвесторов есть возможность выхода на крупные рынки сбыта. Кроме того, им полагается мощная системная и антикризисная помощь города. Плюс ко всему в их распоряжении вся необходимая промышленная инфраструктура.

Как пояснил исполнительный директор компании «АТБ Электроника» Роман Дементьев, работа над продуктами для IIoT ведётся на предприятии уже два года. Причем речь идёт не только о базовых станциях. Список разработок большой. Это и модемы, и датчики, и процессорные модули. Есть даже целые промышленные мини-компьютеры.

«Большинство изделий готовы к серийному выпуску, а первые партии промышленных мини-компьютеров уже произведены, - уточнил представитель компании. - В течение прошлого года все изделия линейки IIoT были переведены на доступную элементную базу».

Напомним, готовым к внедрению IT-решений на производстве компаниям полагается финансовая помощь города. К примеру, кредит на льготных условиях от Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства. Сумма может достигать 300 миллионов рублей. Подробности - на сайте Фонда или по телефону +7 (495) 777-26-96.