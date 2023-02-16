Психолог рассказала, как начать день максимально бодро и в хорошем настроении Фото: Shutterstock

У каждого человека есть свои секреты, помогающие оставаться в хорошем настроении с самого утра, однако есть и «универсальные» советы. Именно о них рассказала в беседе с «Мослентой» психолог, тренер по самооценке и личностному росту, конфликтолог Ксения Демина.

Важным аспектом для бодрого начала дня станет качественный сон. Если рано засыпать и просыпаться, то день будет более продуктивным.

Также психолог отметила, что поможет максимально бодрому началу дня и перенос самых сложных задач за день на утренние часы. После завершения сложных дел, осознание того, что самые сложные дела уже позади, дают отличный заряд энергии.

Физические упражнения с утра тоже могут дать заряд энергии на весь день. Главным же способом станет понимание того, что приносит вам удовольствие и дарит вам хорошее настроение на долгое время.

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