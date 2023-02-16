Заммэра Сергунина назвала сумму финансовой поддержки участников Московского инновационного кластера за четыре года

Фото: пресс-служба ДПиИР

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина сообщила, что с момента создания Московского инновационного кластера (МИК) более 6,5 тысячи предприятий — участников получили больше 10,5 миллиарда рублей. Они производят оборудование и товары, продукты питания, оборудование, работают в сфере информационных технологий и энергетики, медицины. Часть из них работает на импортозамещение.

«Москва постоянно расширяет меры поддержки технологичного бизнеса. Одними из самых востребованных остаются субсидии и гранты. Город компенсирует предпринимателям расходы на обучение сотрудников, покупку нового оборудования, оплату коммунальных услуг, погашение кредитов и другие затраты», — рассказала Наталья Сергунина. Она добавила, что в прошлом году на такие цели участникам Московского инновационного кластера было выделено больше 2,5 миллиарда рублей. А за все время работы площадки эта сумма превысила 10,5 миллиарда рублей — финансирование получили уже 6,5 тысячи предприятий.

Фото: пресс-служба ДПиИР

По ее словам, что помимо общегородских мер поддержки бизнеса, для участников МИК предусмотрены дополнительные. В частности, гранты для получения патентов, покупки или лизинга техники, запуска и расширения новых линий производств.

Кому же конкретно и какие суммы выделяются городом? В числе получателей, к примеру, ИТ-холдинг. Его специалисты занимаются разработкой пользующегося спросом на отечественном рынке программного обеспечения (ПО). Грант в 30 миллионов рублей холдинг вложит в создание новых импортозамещающих решений.

Другая столичная компания — разработчик российских микросхем для бытовой техники — потратила полученные два миллиона рублей на покупку оборудования. Это позволит расширить выпуск своего продукта.

Ещё двум городским компаниям были выделены такие гранты: 18,3 миллиона рублей — для предприятия, занятого моделированием и 3D-печатью, и более 11 миллионов рублей — для компании, обеспечивающей установку автоматизированных узлов управления отоплением.

К МИК уже присоединились более 35 тысяч организаций из Москвы и еще 81 региона России.