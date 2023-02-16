Врач рассказал гипертоникам о рационе в период высокого атмосферного давления Фото: pixabay.com

Во время высокого атмосферного давления, гипертоникам стоит плотно завтракать и добавить в свой рацион фрукты и овощи. Об этом рассказывает АГН «Москва» со слов главного внештатного специалиста по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения столицы Андрея Тяжельникова.

Помимо увеличения в рационе количества овощей и фруктов, стоит отказаться от соленого и меньше пить.

Утро желательно начинать с плотного завтрака, в который будет входить много овощей и фруктов с большим содержанием бета-каротина и аскорбиновой кислоты.

Специалист отметил, что наиболее подвержены влиянию на самочувствие высокого атмосферного давления, люди с хронической обструктивной болезнью легких, а также людей с диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

В период высокого атмосферного давления стоит отказаться от физических нагрузок, а также регулярно следить за показателями своего давления и вовремя принимать препараты.

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