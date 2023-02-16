Жена Костомарова Оксана Домнина: «У мужа было очень тяжелое состояние, с которым не выживают»

Роман Костомаров с женой Оксаной Домниной. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Оксана Домнина впервые рассказала о самочувствии мужа, олимпийского чемпиона 2006 года в танцах на льду Романа Костомарова. Спортсменка подчеркнула, что ее супруг чудом избежал смерти. Шансы на выживание в том состоянии, в котором он попал в больницу, были минимальными. Врачам удалось совершить почти невозможное – Роман выжил, ему становится лучше. Он по-прежнему находится в реанимации, но уже дышит самостоятельно.

Оксана отметила, что врачи сразу поставили ее в известность о возможных последствиях ситуации. Все решения о лечении принимались совместно с Костомаровым и его семьей.

«О последствиях, которые могут быть, мы все знали и понимали с самого начала. Когда Роман заболел, был собран консилиум самых лучших врачей. У мужа было очень тяжелое, сложное состояние, все показатели зашкаливали, это фактически были цифры, с которыми не живут и не выживают. А муж заново родился, и то, что он сейчас с нами - это огромное чудо и заслуга врачей, и огромное счастье, и это самое важное для нас», - рассказала Оксана Домнина в интервью «Аргументам и фактам».

Жена олимпийского чемпиона поблагодарила московских врачей, которые делают все возможное для того, чтобы Роман поправился.

О состоянии звездного пациента также рассказал Денис Проценко - главный врач клинического центра «Коммунарка», где лечится Роман. Проценко подтвердил, что Костомарову стало лучше, его организм начал восстанавливаться в последние два дня.

«Последние 48 часов органная дисфункция начала разрешаться. У него начинает восстанавливаться работа функции почек. Хотя была тяжелая полиорганная недостаточность с полной анурией - отсутствием мочевыводящей функции почек. Были проблемы с легкими, с работой сердца. При такой тяжелой инфекции фактически нет органов, которые бы не были вовлечены в этот процесс. И нам очень хочется верить, что такая динамика сохранится, но делать какие-либо прогнозы невозможно. Последние несколько суток Роман дышит самостоятельно, но мы осознаем, что ситуация может меняться», - рассказал Денис Проценко.

Роману Костомарову 8 февраля исполнилось 46 лет. Свой день рождения спортсмен встретил в больнице. Уже больше месяца он лежит в отделении интенсивной терапии «Коммунарки». Олимпийский чемпион попал в реанимацию 10 января. В новогодние каникулы Роман выступал в шоу Ильи Авербуха «Волшебник из страны Оз». Часть выступлений проходила на открытом воздухе, в мороз. Говорили, что Роман уже тогда чувствовал себя неважно, но продолжал отрабатывать спектакли. В итоге спортсмен запустил болезнь.

В больницу его госпитализировали с тяжелой пневмонией. Врачи сразу же подключили Костомарова к аппарату ЭКМО для искусственного насыщения крови кислородом. Состояние спортсмена было настолько серьезным, что развился сепсис – заражение крови. Началось отмирание конечностей. Роман пережил сложную операцию: хирурги ампутировали ему стопы, а по некоторым данным – и пальцы на руках.