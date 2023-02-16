В Москве за прошедшие сутки выявили 3782 новых случая заражения COVID-19 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По данным на 16 февраля в Москве врачи выявили 3782 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. 11 человек скончались в столице от последствий и осложнений заболевания. Такая статистика опубликована на портале стопкоронавирус.рф.

Из-за необходимости постоянного наблюдения за состоянием здоровья, госпитализация понадобилась для 174 пациентов с заболеванием.

Полностью оправиться от болезни смогли 2987 человек за прошедшие 24 часа.

Москва как и прежде находится на первой строке в списке по количеству выявленных заражений в сутки по всей стране. Также неизменно вторую строчку в нем занимает Санкт-Петербург.

Ранее KP.RU писал, что десять человек в Москве скончались от коронавируса за сутки 15 февраля. Всего же в столице было выявлено 3862 новых случая заражения, но большинство пациентов находятся на амбулаторном лечении. Госпитализация же понадобилась только для 157 москвичей.