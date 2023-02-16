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МегаФон модернизировал сеть в парках Балашихи, что подготовило ее к дальнейшему росту нагрузок в теплое время года. Об этом говорится в сообщении компании.

Парк «Пехорка» стал самым популярным в Московской области по итогам 2022 года. МегаФон подсчитал, что в январе 2023 года количество посетителей в парке увеличилось на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Одновременно растет и потребление мобильного интернет-трафика: за первый месяц этого года он увеличился на 21%.

В парке с территорией в 21,8 Га расположено множество объектов для проведения досуга. Двукратное увеличение емкости сети обеспечило абонентов качественными мобильными сервисами вне зависимости от уровня нагрузок в каждой точке. Особое внимание было уделено расширению покрытия сотовой сети в отдалённых локациях, в первую очередь в парковой зоне «Пехорка лес». Оборудование на действующих базовых станциях было заменено на более современное. Пользователи смогут выкладывать фотографии в социальные сети, прогуливаясь по лесным тропам.

Программа модернизации сети затронула и другие общественные пространства Балашихи. Парки «Солнечная» и «Заречная» открылись несколько лет назад, однако уже считаются излюбленными местами горожан. МегаФон установил дополнительные базовые станции вблизи этих парков, что позволило двукратно увеличить скорость мобильного интернета для отдыхающих и жителей близлежащих микрорайонов.