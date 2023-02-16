Ефимов: Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» построит новый фармацевтический завод раньше намеченного срока

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил подробности строительства нового фармацевтического завода на площадке «Алабушево» ОЭЗ «Технополис Москва». Его возводит резидент ОЭЗ - компания «Генериум-Некст».

«Объем инвестиций в создание предприятия составляет почти пять миллиардов рублей, - отметил заммэра. - Сейчас руководство компании решило ускорить темпы строительства, чтобы завершить основные работы уже в четвертом квартале 2023 года вместо конца первого квартала 2024 года».

Известно, что будущий комплекс разместится на площади более 20 тысяч квадратных метров. В нем планируют производить лекарства для пациентов с бронхиальной астмой, сердечно-сосудистыми, редкими и наследственными болезнями. Предприятие обеспечит работой 250 человек.

У компании уже числится в аренде в «Алабушево» около 500 квадратных метров. Прошлым летом «Генериум-Некст» открыл цех по вторичной упаковке и выпуску лекарств. Их используют для борьбы с осложнениями бронхиальной астмы и редких болезней. Например, муковисцидоза и болезни Гоше. Как уточнил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, в год цех сможет производить более 150 тысяч единиц препаратов. В полную силу он заработает к концу 2024 года. Продукцию компании заказывают многие государственные и частные лечебные учреждения столицы. Созданные резидентом ОЭЗ лекарства входят в список жизненно необходимых и важнейших препаратов, утверждённый Минздравом.

Благодаря статусу резидента «Генериум-Некст» пользуется существенными льготами. В их числе, к примеру, освобождение на десять лет от имущественного, транспортного и земельного налогов, сниженная до двух процентов ставка налога на прибыль и другая помощь. Сэкономленные суммы резиденты ОЭЗ вправе вложить в развитие своих производств.

Напомним, ранее на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о создаваемом в Зеленограде крупном кластере по выпуску важных для жизни пациентов лекарств. Производства большинства из этих средств в нашей стране ещё не было.