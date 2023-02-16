За попытку дать взятку сотруднику ДПС в Москве возбудили уголовное дело Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

41-летний мужчина в Москве предлагал взятку сотруднику дорожно-патрульной службы за не составление на него протокола об административном правонарушении. Об этом рассказали в Telegam-канале столичного Следственного Комитета.

Установлено, что горе-водитель предлагал сотруднику 11 тысяч рублей, находясь в служебном автомобиле.

В ходе допроса он признал свою вину и раскаялся. Теперь следователи планируют ходатайствовать в суд о принятии в отношении нарушителя меры пресечения.

Также сотрудникам правопорядка предстоит провести комплекс мероприятий, которые позволят составить полную доказательную базу по данному преступлению.

Ранее KP.RU писал о подростке, который помог в хищении у 83-летней пенсионерки 450 тысяч рублей. Мошенники обманули пожилую женщину, представившись сотрудниками силовых структур, а подросток выполнял роль курьера, который забирал у нее деньги.