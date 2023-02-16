Овчинский: В Москве пройдёт конференция, посвящённая перспективам развития промышленного дизайна

Фото Департамента инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Каждый день мы пользуемся самыми разными вещами - от электрочайников и ноутбуков до офисной мебели и автомобилей. Чем они удобнее и красивее, тем приятнее и легче наша жизнь. А некоторые вещи и вовсе становятся для кого-то любимыми, настолько в них все продумано до мелочей. Эту магию творят промышленные дизайнеры. Созданные ими проекты различных объектов учитывают комфорт при эксплуатации, простоту обслуживания, внешний вид и даже уменьшение расходов при выпуске изделий. Ещё важно, чтобы ими могли пользоваться и обычные жители, и промышленные компании. Как рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, сегодня в городе находится более 3,5 тысячи производств. Им постоянно требуются специалисты высокой квалификации.

«Чтобы определить наиболее актуальные требования к промышленным дизайнерам, «Московская техническая школа» проведет 27 февраля конференцию по данному направлению, - сообщил глава ведомства. - На ней выступят представители крупнейших дизайнерских бюро».

Фото Департамента инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Для прокачки знаний работников промышленных компаний столицы создаются специальные учебные курсы. Их разработка проводится по проекту «Московская техническая школа» (МТШ). Авторами обучающих программ для курсов становятся ведущие вузы, научные центры и дизайн-студии. За основу берутся ноу-хау и лучшие практики в сфере промышленного дизайна.

По мнению основателя и гендиректора компании «Смирнов Дизайн» Сергея Смирнова, профессиональный дизайнер изначально определяет успех создаваемого изделия. Во многом от него зависит, выдержит ли продукт конкуренцию на рынке, насколько он получится технологичным и интересным для потребителя, будет ли этот проект прибыль.

Напомним, действующая с 2021 года по решению столичных властей Московская техническая школа (МТШ) помогает инженерам городских компаний повышать уровень своей профессиональный подготовки. Это особенно важно при работе с инновациями, оптимизирующими производства. Участников МТШ планируют обучать по девяти направлениям. В списке не только «Промышленный дизайн», но ещё, например, «Аддитивные технологии», «Цифровые двойники», «Микроэлектроника и фотоника», «Искусственный интеллект в промышленности» и другие.