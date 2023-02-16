Один человек погиб в результате ДТП на пересечении Филимоновского и Филатовского шоссе Фото: Госавтоинспекция Москвы

В ТиНАО на пересечении Филимоновского и Филатовского шоссе произошла авария с участием легкового автомобиля и грузовика. Водитель легковушки скончался на месте ДТП от полученных травм. Об этом рассказали в Telegram-канале Госавтоинспекции Москвы.

Сообщается, что авария произошла в полдень 16 февраля. Водитель легкового автомобиля «Хендай» врезался в грузовик «Вольво».

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники автоинспекции и следователи, которым предстоит выяснить все обстоятельства и причины произошедшего. По итогам работы сотрудников правопорядка, станет понятным кто был виновен в смертельной аварии.

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