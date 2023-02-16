Грузовик опрокинулся на проезжую часть на внешней стороне 29-го км МКАД Фото: Департамент транспорта Москвы

В Москве грузовик опрокинулся на проезжую часть на внешней стороне 29-го километра МКАД. На место происшествия незамедлительно прибыли оперативные службы города, об этом рассказали в Telegram-канале Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Информации о пострадавших на данный момент не поступало. Сейчас на месте работают сотрудники, которым предстоит выяснить причины и обстоятельства произошедшего.

В результате ДТП в этом районе перед развязкой с Липецкой улицей, временно затруднено движение транспорта. Сообщается, что сейчас оно осуществляется только по трем полосам из пяти.

Ранее KP.RU рассказывал о смертельной аварии в ТиНАО. На пересечении Филимоновского и Филатовского шоссе столкнулись легковой автомобиль «Хендай» и грузовик «Вольво», в результате чего, водитель легковушки погиб на месте от полученных травм.