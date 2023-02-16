Бывшая сотрудница частной медицинской компании в Москве украла из кассы более миллиона рублей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Экс-администратор частной медицинской компании в Москве проникла ночью на свое прошлое рабочее место и украла из кассы более одного миллиона рублей. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по городу Москве.

Бывшая работница прекрасно знала где находятся все ключи от офиса на Пресненской набережной, поэтому для нее не составило труда проникнуть внутрь, забрать наличные и скрыться.

Сотрудникам правопорядка удалось задержать приезжую из ближнего зарубежья женщину, но обнаружили у нее лишь 600 тысяч рублей. Остальные деньги она успела потратить.

Теперь на нее возбуждено уголовное дело за кражу в особо крупном размере. За подобное правонарушение может грозить до десяти лет лишения свободы.

Ранее KP.RU писал о мужчине, который присвоил себе клатч с деньгами в зале ожидания аэропорта Внуково. Он должен был в этот же день улететь на отдых, но сотрудники правопорядка оперативно вычислили нарушителя.

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