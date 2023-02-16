За двойное убийство в 2002 году в Москве 40-летний мужчина предстанет перед судом Фото: Олег ЗОЛОТО

40-летний мужчина предстанет перед судом за двойное убийство, которое он совершил совместно с соучастником еще в августе 2002 года в Москве. Они задушили женщину и порезали шею ее дочери, от чего они обе скончались, об этом рассказали в Telegram-канале столичного СК.

Ранее в 2022 году его задержали за убийство, совершенное почти за две недели до нового эпизода. Тогда он с тем же соучастником зарезал ранее знакомого мужчину.

Несмотря на давность преступления и его неочевидность преступления, в ходе расследования следователям удалось собрать доказательную базу.

Позже обвиняемый признался в совершении преступления. Сейчас проводятся следственные мероприятия, которые направлены на установление личность второго фигуранта дела.

Ранее KP.RU писал, что бывшая сотрудница частной медицинской компании забралась в офис ночью и украла из кассы более одного миллиона рублей.