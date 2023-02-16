Водитель грузовика сбил 11-летнего мальчика на пешеходном переходе на юго-востоке Москвы Фото: прокуратура Москвы

На Краснодонской улице в Москве водитель грузового автомобиля «Газ» сбил 11-летнего мальчика, который шел по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. Об этом рассказали в Telegram-канале «Прокуратура Москвы».

Пострадавшего в результате дорожно-транспортного происшествия ребенка, пришлось госпитализировать.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, которым предстоит выяснить обстоятельства и причины произошедшего. Прокуратура Москвы уже взяла на контроль ход расследования, а также принятие процессуального решения по результат работы следователей.

О степени тяжести травм пострадавшего ребенка не сообщается.

Ранее KP.RU рассказывал о смертельном ДТП в ТиНАО. В результате столкновения легкового автомобиля и грузовика, водитель легковушки скончался на месте от полученных травм. Теперь на месте аварии работают сотрудники для выяснения виновного в смерти водителя.