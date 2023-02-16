Выгуливающая теленка на Красной площади американка не сможет въехать в Россию 40 лет Фото: пресс-служба Тверского районного суда города Москвы

Американка, которая выгуливала теленка на Красной площади в Москве, теперь не сможет въехать в Россию до 2063 года. Такое решение было принято за нарушение правил пребывания иностранных жителей в стране, об этом рассказывает ТАСС со ссылкой на постановление суда.

Алисия Дей сообщала, что самостоятельно решила покинуть Россию.

Она въехала в страну по туристическую вижу, а про необходимость постоянной регистрации, для проживания в России, она не знала. За подобное административное нарушение предусмотрен штраф до семи тысяч рублей и выдворение за границы государства.

Напомним, что ранее KP.RU рассказывал о том, что за выгул теленка на главной площади страны на гражданку США завели два протокола. Один из них за участие в несанкционированной демонстрации, по которому она получила штраф в 20 тысяч рублей, а второй протокол за неповиновение сотруднику полиции, за который она получила 13 суток ареста.