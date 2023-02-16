Мэр Собянин рассказал о преимуществах обновленных терминалов в метро и на МЦК Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве обновили около четырех тысяч турникетов в метро и на Московском центральном кольце. Теперь все они могут принимать оплату проезда банковской картой. Об этом рассказал в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Он отметил, что это делает поездки удобнее и экономит время пассажиров.

При оплате проезда картой, турникеты срабатывают в два раза быстрее, а при использовании оплаты биометрией, скорость работы увеличиваться в три раза.

Большие экраны на турникетах позволяют комфортнее себя чувствовать слабовидящим пассажирам. Также наличие считывателя QR-кодов, позволяет использовать для оплаты Систему быстрых платежей.

На экранах также можно увидеть информацию о том, сколько осталось поездок или дней до окончания действия «Единого» или проверить баланс «Кошелька».

Ранее KP.RU рассказывал о временном закрытии части Некрасовской линии метрополитена с 17 по 19 февраля. Это необходимо для работ, связанных с открытием БКЛ.