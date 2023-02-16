В академии Можайского рассказали о возможностях США по выведению из строя российских спутников Фото: пресс-служба Роскосмоса

В академии Можайского рассказали, что в США разрабатывают малые боевые космические средства, которые могут выводить из строя российские спутники. Запуск опасных аппаратов можно замаскировать в ходе выведения в космос аппаратов OneWeb или Starlink, предостерег начальник Военно-космической академии, генерал-майор Анатолий Нестечук.

На сегодня разработаны уже несколько образцов таких средств, сейчас они проходят испытания. По словам Нестечука, аппараты могут сближаться с российскими спутниками и выводить их из строя. Это опасно потерей связи и управления, в том числе, над стратегическими ядерными силами.

В качестве носителя малых боевых космических систем сегодня также активно используется многоразовый воздушно-космический аппарат типа X-37B, сообщил начальник академии Можайского.

Ранее сообщалось, что гражданские космические объекты США, используемые в военных целях на Украине, могут стать законной целью ответного удара.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ:

Над Аляской и Канадой продолжают сбивать неопознанные летающие объекты (подробнее)