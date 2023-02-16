В аквапарке на юго-западе Москвы 5-летний мальчик скатился с горки и ушел под воду Фото: Алексей БУЛАТОВ

В аквапарке на юго-западе Москвы на улице Большая Черемушкинская пятилетний ребенок скатился с одной из горок и ушел под воду. Это произошло днем 16 февраля, об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры города Москвы.

После инцидента, мальчика пришлось госпитализировать в медицинское учреждение для дополнительного осмотра специалистами.

Сейчас прокуратура взяла на контроль установление всех причин и обстоятельств данного происшествия. В дальнейшем, в ходе следственных мероприятий будет вынесено процессуальное решение по данному факту.

О состоянии ребенка в данный момент информации не поступало.

Ранее KP.RU писал, что водитель грузовика сбил 11-летнего подростка, который двигался по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Пострадавшего ребенка после аварии госпитализировали для проведения обследования его состояния здоровья.