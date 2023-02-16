Врач Малиновская рассказала, как сказывается нехватка витамина D на настроении человека Фото: Shutterstock

Нехватка в организме витамина D может пагубно сказываться на настроении. В некоторых случаях его дефицит может спровоцировать депрессию. Об этом рассказала в беседе с «Мослентой» руководитель медицинского департамента федеральной сети лабораторий KDL Ольга Малиновская.

Чаще всего дефицит витамина D вызван образом жизни. Люди реже выходят на улицу и предпочитают сидячий образ жизни, поэтому не получают достаточного количества ультрафиолета. Также он может хуже усваиваться организмом при лишнем весе.

Специалист рекомендовала добавить в рацион больше продуктов, содержащих витамин D. Среди них: печень говяжья, куриная и тресковых рыб, молочные продукты, а также яичные белки.

Отмечается, что у 85% взрослых людей в России есть дефицит этого витамина, симптомы в виде усталости, потери концентрации внимания и подавленного настроения, часто связывают со стрессом.

Лучшим способом узнать о недостатке витамина D будет сдача анализа крови. Хороший специалист в дальнейшем поможет составить правильную диету и при необходимости назначит нужную дозировку витамина.

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