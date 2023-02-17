Овчинский: При реконструкции здания в центре Казани используют стройматериалы московского производителя

Отрасль не стоит на месте в том числе благодаря разработкам столичных промышленных компаний. Фото Департамента инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

В строительстве с каждым годом внедряется все больше новых технологий и материалов. Отрасль не стоит на месте в том числе благодаря разработкам столичных промышленных компаний. Их сегодня в городе насчитывается более 130. Созданные ими инновации частично облегчают тяжёлый труд строителей. Например, дают возможность в некоторых случаях обойтись без тяжелой техники на площадке или уменьшают сроки и стоимость работ. А иногда даже избавляют людей от возможного риска для жизни на стройке. Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский рассказал об одной из таких разработок. Ее авторами стали специалисты компании «Нанотехнологический Центр Композитов», являющейся с 2017 года резидентом особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва».

«В 2022 году столичный производитель поставил заказчикам по всей стране свыше восьми километров высокопрочных ламелей – специальных пластин, применяемых при усилении железобетонных конструкций», – сообщил глава ведомства.

По его словам, созданные московским предприятием материалы системы внешнего армирования (СВА) применялись в реконструируемом здании Института пространственного планирования Республики Татарстан в центре Казани. Конструкции социально важного сооружения удалось сберечь от лишней нагрузки во время ремонта благодаря усилению композитами. А на самой стройплощадке даже не потребовались тяжелые машины и сварка, поскольку это позволяют технические характеристики СВА. В их числе также повышение прочности строений, продолжительные межремонтные сроки, устранение возможных допущенных при строительстве недочетов или «усталости» долго эксплуатируемого здания.

Компания «Нанотехнологический Центр Композитов» пользуется существенными льготами как резидент ОЭЗ. Среди них, к примеру, освобождение на десять лет от имущественного, транспортного и земельного налогов, 2-процентная ставка налога на прибыль, а также льготы по аренде застраиваемого участка и возможный выкуп земли после окончания проекта за один процент от кадастровой цены.