Мужчина похитил школьницу в Москве, чтобы жениться на ней

Инцидент произошел на Вяземской улице Фото: Артем КИЛЬКИН

В Москве мужчина похитил девочку- одиннадцатиклассницу, чтобы вступить с ней в брак. Однако после этого отец школьницы обратился в полицию, сообщает РЕН ТВ.

Мужчина решил сохранить древние традиции свадеб. Инцидент произошел на западе столицы – на Вяземской улице. Дядя высадил школьницу, после этого она пропала.

Спустя время организатор похищения вышел на связь с родителями несовершеннолетней и сообщил, что она находится у него. Недолго раздумывая, отец школьницы пошел в полицию. Уточнятся, что молодой человек ранее довивался руки девушки у ее отца, но получил отказ.

Источник KP.RU рассказал: при опросе девушка заявила, что по доброй воле хотела уехать с мужчиной, которого любит. Пара планирует поженится.

Ранее KP.RU писал, что в Новой Москве мужчина насмерть задавил своим весом бывшего парня дочери. Конфликт между ними произошел в поселении Десеновская. На место происшествия вызвали скорую помощь, медики констатировали смерть 28-летнего мужчины. Правоохранители устанавливают детали случившегося.