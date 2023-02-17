Синоптик Синенков спрогнозировал облачную погоду и до -6 градусов в Москве в пятницу

Атмосферное давление составит 752 мм ртутного столба Фото: Олег ЗОЛОТО

В Москве в пятницу, 17 февраля, ожидается облачная погода с прояснениям, без существенных осадков. Днем температура воздуха опустится до 4-6 градусов ниже нуля, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Александра Синенкова.

«В пятницу в Москве облачно с прояснениями, без существенных осадков. В Москве минус 4-6 градусов»,- уточнил синоптик. Он добавил, что в Подмосковье днем подморозит до -3…-8 градусов. В столице будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление составит 752 мм ртутного столба, что выше климатической нормы.

Как писал KP.RU, ранее глава Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд предупредил, что в Москве снегопады и метели увеличат снежный покров на десять сантиметров. За выходные высота сугробов может увеличиться до 44 сантиметров.