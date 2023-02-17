Ефимов: Для жителей Люблино построят три детсада в рамках договоров участия

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил о строительстве новых детсадов в столице. Они появятся в ближайшую пятилетку в рамках проекта возведения жилья по договору участия. Инвестором станет ООО СЗ «ИТЭ», совместная структура группы ПИК и Capital Group.

«В этом году город согласовал договор участия, по которому девелопер возведет в районе Люблино на юго-востоке столицы три детских сада, рассчитанных на 625 воспитанников, - сообщил заммэра. - Объем инвестиций в проект превысит 1,85 миллиарда рублей».

Напомним, два года назад по решению мэра Москвы Сергея Собянина в городе начал действовать новый механизм обеспечения строящихся жилых районов социалкой, а также инженерной и транспортной инфраструктурой. Суть проста: инвестор подписывает со столичными властями договор участия в развитии и благоустройстве города. Параллельно он обязуется построить социально важные сооружения, например, спорткомплексы, места отдыха, образовательные учреждения. В проектах планировки создаваемых кварталов указывается обязательство девелоперов размещать там не только жилье, но социальную инфраструктуру.

Известно, что планируемые на юго-востоке столицы детсады построят на Иловайской улице. Причем каждый из трёх садиков будет готов в намеченный конкретно для него срок. Их назвал министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман. В конце 2025 года возведут детсад на 225 мест. Через год, в конце 2026-го, - здание на 175 детей. Ещё спустя год, в конце 2027-го - садик на 225 малышей.