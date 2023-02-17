В топ-10 лучших работодателей России входит Госинспекция по недвижимости Москвы

Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Традиционный ежегодный рейтинг работодателей России презентовала группа компаний HeadHunter. Среди лучших работодателей России за 2022 год названа Госинспекция по недвижимости, входящая в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы. Ведомство занимает шестую строчку в топ-10 в категории «Средние компании». В ней учитывались организации, в которых работают от 251 до тысячи человек.

В задачи Госинспекции, одного из подразделений московского правительства, входит контроль за выполнением действующих норм и правил в имущественно-земельной сфере. В частности, законность пользования участками и нежилыми сооружениями, являющимися собственностью города.

Начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров назвал внесение ведомства в десятку лидеров лучшей оценкой работы своей команды.

«Мы не только открываем широкие перспективы для построения карьеры, но и формируем здоровую среду, предоставляя разнообразные возможности для обучения, развития и полезного отдыха», - отметил Бобров.

По его словам, показательным можно назвать факт устройства на постоянную работу в Госинспекцию многих стажеров и практикантов после окончания временного сотрудничества с организацией.

Стоит уточнить, что при составлении рейтинга на будущее место компании в списке лучших влияет итоговый балл. Его сумму определяют с учётом трех критериев - HR-анкетирования, внутреннего опроса сотрудников и внешней оценки респондентов – соискателей с портала hh.ru.