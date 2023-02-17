В Москве за сутки выявили 3196 новых случаев заражения COVID-19

С начала пандемии в Москве выявили 3 394 089 случаев COVID-19 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москве за минувшие сутки зарегистрировали 3196 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днем ранее в столице COVID-19 заболели 3782 человека, следует из данных, опубликованных на сайте стопкоронавирус.рф в пятницу, 17 февраля.

Госпитализация потребовалась для 153 горожан, еще 3028 пациентов выздоровели после болезни, вирус унес жизни 11 человек. Всего с начала пандемии в Москве выявили 3 394 089 случаев COVID-19, 3 190 659 жителей вылечились, 48 079 человек скончались от осложнений и последствий болезни.

В России за прошедшие сутки выявили 15 359 инфицированных ковидом, в стационары попали 1510 жителей страны, 38 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирус» умерли.

Ранее KP.RU писал, что инфекционист Андрей Поздняков рассказал о заболеваниях, которыми чаще всего заражаются в общественных местах. В людных местах можно подхватить ОРВИ, грипп, COVID-19,, а в редких случаях ВИЧ, гепатит В или С.