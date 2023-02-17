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НовостиОбщество17 февраля 2023 10:55

Вход № 1 на станцию метро «Комсомольская» со стороны Ленинградского вокзала открыли в Москве

Вход был закрыт с 15 ноября 20222 года
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Вновь открыт вход №1 на станцию метро «Комсомольская»

Вновь открыт вход №1 на станцию метро «Комсомольская»

Фото: Департамент транспорта Москвы

В Москве вновь открыли вход №1 на станцию метро «Комсомольская» со стороны Ленинградского вокзала. Он не работал с 15 ноября 2022 года, сообщили в телеграм-канале столичного Департамента транспорта.

Уточняется, что на этом участке шел ремонт. Для пассажиров были установлены дополнительные автоматы по продаже билетов, а также временные кассы, можно было пользоваться входами 7-8. В настоящее время работы в подземном вестибюле станции продолжаются, в ближайшее время они завершаться.

Ранее KP.RU писал, что движение перекроют в центре Москвы в день послания президента РФ к Федеральному собранию 21 февраля 2023 года. Нельзя будет проехать на улицах Ильинка и Варварка между Красной и Новой площадями, Китайгородским проездом и Большим Москворецким мостом. Также на этих участках будет недоступна парковка.