Вильфанд спрогнозировал суровую «мужскую» погоду в Москве в День защитника Отечества

Температура начнет понижаться в понедельник, 20 февраля Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве в День защитника Отечества, 23 февраля, ожидается морозная, суровая «мужская» погода. Ночью воздух остынет до 11-16 градусов ниже нуля, днем столики термометров покажут около -5…-7 градусов, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфаанда.

«23 февраля – праздник мужской и погода будет носить такой нордический, суровый, серьезный характер. Ветер - северный, северо-западный, но не большой, будет облачно, но с прояснениями», - уточнил он.

Метеоролог отметил, что 24 февраля характер погоды в столице практически не изменится: будет морозно, на дорогах сохранится гололедица, небо затянут облака.

Вильфанда предупредил, похолодание начнется еще 20-22 числа. В понедельник в Москве прогнозируется снег и температура около 4-7 градусов ниже нуля. Во вторник в городе подморозит до -9…-14 градусов, а в среду ночью воздух остынет до -11…-16 градусов. Однако к концу недели температура вновь немного повысится – от 0 до -5 градусов.

Ранее KP.RU писал, что синоптик Шувалов предупредили москвичей о снегопадах и метели в выходные 18 и 19 февраля.