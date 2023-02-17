В Москве женщина ударила ножом сожителя в День всех Влюбленных

Пострадавший мужчина попал в медицинское учреждение Фото: Артем КИЛЬКИН

В Москве 33-летняя женщина набросилась на своего сожителя с ножом. Пострадавшего мужчину доставили в больницу, там ему оказали необходимую медицинскую помощь. Инцидент произошел 14 февраля, в День святого Валентина, сообщили в телеграм-канале столичного главка СК РФ.

Злоумышленницу задержали. В ходе допроса женщина полностью признала вину. Ей предъявили обвинение. Она пояснила, что конфликт произошел на почве личных неприязненных отношений. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ).

В ближайшее время следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.

Ранее KP.RU писал, что на юго-востоке Москвы 54-летняя женщина зарезала собственную мать. Подозреваемая нанесла порядка 30 колото-резаных ранений. На допросе она частично признала свою вину. Назначена психолого-психиатрическая экспертиза.