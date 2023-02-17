В Москве в новом ледовом дворце в Лужниках будет ловить скоростной интернет

Фото: TASS

В Москве в Лужниках в ближайшее время откроется ледовый дворец «Кристалл». Все необходимые приготовления уже завершены, включая мобильную связь. Посетители в любой момент смогут поделиться фото и видео с друзьями и близкими, запустить трансляцию в соцсетях, поговорить по телефону .

По данным МТС, современная сеть, которую развернул оператор внутри здания, обеспечит спортсменов и болельщиков мобильным интернетом на скорости до 100 Мбит/с. Сигнал будет стабильным, на каком бы из этажей комплекса ни находились посетители. Для этого на разных уровнях дворца установлено около 50 специальных внутренних радиоантенн. Равномерное, качественное покрытие сигнала обеспечено на обоих катках новой спортивной арены, трибунах, фитнес-зоне с бассейном и других помещениях. При этом, даже во время больших спортивных событий, когда в комплексе ожидается огромное число зрителей, перебоев со связью не будет. Установленное современное оборудование позволит справится с резким ростом нагрузки на сеть во время массовых мероприятий.

- Спортивные объекты – одни из самых сложных при организации систем связи. Во время соревнований многие болельщики ведут прямые трансляции, в результате чего нагрузка на сеть может вырастать десятикратно. Созданная в новом ледовом дворце сеть даже при максимальном скоплении зрителей обеспечивает качественную работу мобильных сервисов, чтобы спортсмены и болельщики могли свободно вести прямые трансляции, обмениваться фото и видео в социальных сетях и звонить, – отметил технический директор московского региона МТС Владислав Медведев.