Женщина устроила скандал в кафе и ударила сотрудника полиции в Москве

Инцидент произошел в кафе на ул. Сергея Радонежского в Москве Фото: МВД Медиа

В Москве правоохранители задержали 41-летнюю женщину, подозреваемую в применении насилия по отношению к представителю власти (ч.1 ст. 318 УК РФ). Об этом сообщили в телеграм-канале столичного главка Следственного комитета РФ.

По данным ведомства, 14 февраля женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроила скандал с сотрудницами кафе, расположенного на ул. Сергея Радонежского. Чтобы усмирить буйную посетительницу, на место вызвали сотрудников полиции. Однако женщина оказала им активное сопротивление: она ударила по голове одного из правоохранителей.

Возбуждено уголовное дело. Злоумышленницу задержали. Расследование продолжается.

Ранее KP.RU писал, что уголовное дело возбудили в Москве за попытку дать взятку сотруднику ДПС. 41-летний мужчина предлагал 11 тысяч рублей за не составление протокола. Обстоятельства случившегося выясняются.