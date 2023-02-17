Собянин: За два года акция «Ученые - в школы» прошла в 200 учебных заведениях столицы

Акция «Ученые - в школы» - это открытые интерактивные уроки для старшеклассников, которые проводят инициативные молодые исследователи. Фото: mos.ru.

За два года проведения акции «Ученые - в школы» московским ученикам прочитали более 560 лекций, сообщил мэр города Сергей Собянин. Проект, популяризирующий науку, помогает старшеклассникам получить новые полезные знания и выбрать будущую профессию.

«Акция «Ученые - в школы» прошла в 200 учебных заведениях столицы. Научные работники поделились знаниями в разных сферах - от геологии до вирусологии и медицины. Школьники задавали вопросы и участвовали в дискуссиях», - рассказал Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Акция «Ученые - в школы» - это открытые интерактивные уроки для старшеклассников, которые проводят инициативные молодые исследователи. Попробовать себя в роли лектора может любой ученый, а площадкой для дискуссии может стать любая школа. Выступления популяризаторов науки часто служат для ребят источником вдохновения и подсказывают им темы для собственных исследовательских проектов.

«Акция не только делает науку популярнее среди учащихся. Она помогает ребятам определиться с будущей профессией и найти идеи для собственных исследований и проектов», - сообщил глава города.

В этом году всероссийская просветительская акция «Ученые в школы» стартовала 8 февраля, в День российской науки. Она продлится до 30 марта и охватит учебные заведения в 89 регионах России.

В Москве старт акции был дан в московской общеобразовательной школе № 1503. Магистрант Сколковского института науки и технологий, лаборант Института физической химии и электрохимии Российской академии наук и IPG Photonics, технологический предприниматель Дмитрий Кузнецов рассказал ребятам о своем опыте. Когда-то Дмитрий сам закончил эту школу. А сейчас молодой наставник делится с ее учениками полезными советами: как пройти путь от старшеклассника до магистранта, и как успешно совмещать карьеру ученого и предпринимателя в сфере науки.

Ранее Сергей Собянин рассказал об образовательных проектах «Учебный день в музее» и «Учебный день в библиотеке», которые работают в столице уже несколько лет. По словам мэра, на этих занятиях учителя используют новые, увлекательные для школьников форматы - эксперименты и открытые диалоги для изучения различных дисциплин. Необычные уроки проводятся в 140 музеях и библиотеках Москвы, в том числе в музее-усадьбе «Кусково», в Доме русского зарубежья имени Александра Солженицына, в «Царицыне», в библиотеке № 197 имени А. А. Ахматовой, в Московском зоопарке.

«Педагоги могут записать группы детей на учебные дни в библиотеках и музеях в любое время. Также школьники могут свободно посещать музеи и выставки по карте «Москвенок» или карте москвича - для этого работает проект «Музеи - детям», - рассказал мэр столицы.