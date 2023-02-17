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НовостиОбщество17 февраля 2023 15:01

Автодорогу постоят между Кузьминками и Рязанским проспектом в Москве

Она пройдет от 2-го Вязовского проезда до Окской улицы
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Автомобильную дорогу планируют построить на юго-востоке Москвы

Автомобильную дорогу планируют построить на юго-востоке Москвы

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Автомобильную дорогу планируют построить на юго-востоке Москвы. Новая трасса будет проходить от 2-го Вязовского проезда до Окской улицы, она свяжет Кузьминки и Рязанский проспект, сообщили на сайте столичной мэрии в пятницу.

Уточняется, что для строительства дороги предоставят земельные участки площадью порядка 0,58 гектара. Проект одобрила Градостроительно-земельная комиссия Москвы. После открытия дороги улучшится транспортная доступность городских территорий, а крупные магистрали заметно разгрузятся.

Ранее KP.RU писал, что развязку на пересечении МКАД и Алтуфьевского шоссе запустят в конце 2023 года. Улучшится транспортная доступность для жителей районов Бибирево и Лианозово, а также городского округа Мытищи. Всего на участке возводят и реконструируют 5,4 км дорог, в том числе два путепровода.