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НовостиПроисшествия17 февраля 2023 15:15

Mercedes-Benz Минобороны попал в аварию на востоке Москвы

Пострадали женщина-пешеход и водитель другой иномарки
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
В Москве на Первомайской улице произошло ДТП

В Москве на Первомайской улице произошло ДТП

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Москве на Первомайской улице произошло ДТП с участием автомобиля Mercedes-Benz Минобороны РФ: иномарка столкнулась другой машиной, которая затем вылетела на тротуар и сбила женщину-пешехода. Пострадавшей 60 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«ДТП произошло на Первомайской улице. Автомобили Volvo и Mercedes-Benz в ходе движения столкнулись, после чего Volvo выехала на тротуар и сбила 60-летнюю женщину»,- рассказал собеседник агентства.

Кроме того, в аварии также пострадал водитель Volvo. Предварительно установлено, что Mercedes-Benz принадлежит Минобороны России. Ранее этим автомобилем пользовался замминистра обороны Юнус-Беку Евкурову.

Ранее KP.RU писал, что водитель маршрутки сбил пожилого мужчину в подмосковных Мытищах. Пострадавшего пенсионера госпитализировали в медицинское учреждение. Прокуратура выясняет обстоятельства случившегося.