Гастрономический фестиваль «Московская масленица» стартовал на 23 площадках столицы

Гости фестиваля смогут попробовать более 50 видов блинов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москве на 23 площадках открылся фестиваль «Московская масленица», он продлится до 26 февраля, сообщили в пресс-службе оргкомитета «Московский сезоны».

Москвичей и гостей столицы ждут мастер-классы, концерты народных ансамблей и казачьих хоров, кулинарные шоу и традиционные гуляния. Гости фестиваля смогут попробовать праздничные угощения, в частности, 50 видов блинов: дальневосточные, свекольные, шпинатные, тыквенные, безглютеновые и пр. Здесь же можно будет купить сыры, молочную продукцию, варенье, мед, сиропы и мясо.

Кроме того, горожане смогут создать поздравительные открытки или записать видеообращения ко Дню защитника Отечества для участников СВО, а также принести подарки для бойцов в шале «Москва помогает».

Ранее KP.RU писал, что 43 ярмарки проведут в Подмосковье в Масленичную неделю – с 20 по 26 февраля. В ассортименте будут представлены сыры, мед, варенье, мясо, молочная продукция и многое другое.