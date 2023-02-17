Мать девочки, изрезавшей одноклассницу в Химках, удалилась из всех чатов. Фото: Кирилл СПИРИДОВ

Мать девочки, устроившей кровавые разборки в лицее №10 в Химках, впервые заговорила о трагедии. Она уверена, что виноваты в произошедшем не только ее дочь и семья, отвечать должна школа: учителя и психолог. Тем не менее, семья готова оплатить лечение пострадавшей девочки, но этот вопрос стороны пока не уладили.

После трагедии мать нападавшей девочки удалилась из всех чатов. Родители одноклассников поделились с интернет-изданием «Подмосковье сегодня», что маму ученицы, устроившей «резню», в школе считают «не слишком вменяемой».

И дело даже не в том, что она сваливает вину на учителей.

- На контакт с ней никто не выходит, потому что она сама не хочет. Вышла из всех школьных чатов и никому не хочет отвечать — заявил собеседник издания.

В школе полагают, что школьница, которая принесла нож, недополучала внимания со стороны родителей. Возможно, семья была не так счастлива, как пыталась казаться.

В обстоятельствах происшествия еще будут разбираться представители правоохранительных органов.

Классный руководитель ученицы 5 класса химкинского лицея №10, пострадавшей после нападения одноклассницы с ножом, написала заявление об увольнении по собственному желанию, сообщили РИАМО в администрации Химок.

Психологи стабилизировали состояние химкинской школьницы, ранившей ножом одноклассницу. Но девочка продолжает переживать за здоровье пострадавшей от ее рук. Об этом «360» рассказала мать подростка.