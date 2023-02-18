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НовостиПроисшествия18 февраля 2023 5:50

СК опубликовал видео из цветочного магазина в центре Москвы, где удерживали заложницу

По факту случившегося возбуждено уголовное дело
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
По факту случившегося возбудили уголовное дело

По факту случившегося возбудили уголовное дело

Фото: Следственный комитет России

В Следственном комитете РФ опубликовали видео из цветочного магазина в Москве, где в пятницу, 17 февраля, две неизвестных удерживали заложницу. Запись появилась в телеграм-канале ведомства.

На представленных кадрах видно, как на месте происшествия работают следователи и криминалисты. На полу лежит несколько гильз. По факту случившегося в СК возбудили сразу два уловных дела – по статье 206 УК РФ «Захват заложников» и статье 317 УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органах». Злоумышленников задержали, они находятся на допросе.

Ранее KP.RU писал, что в центре Москве двое мужчин задерживали заложников в одном из цветочных магазинов на Таганской улице. Они удерживали женщину-продавца, она не пострадала. Один из правонарушителей также стрелял из травматического пистолета в сотрудника правоохранительных органов. Причины и обстоятельства случившегося выясняются. Расследование по уголовному делу продолжается.