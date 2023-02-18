Ефимов: В 2023 году на городских торгах бизнесу и жителям предложат около трех тысяч объектов недвижимости

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Фото: пресс-служба КЭПиИЗО

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов назвал количество различных сооружений, предлагаемых городом на аукционах в этом году. Представители бизнеса и жители смогут купить их или арендовать.

«Около трех тысяч объектов недвижимости в столице выставят на торги до конца 2023 года, - сообщил заммэра. - Это здания, нежилые помещения и машино-места, расположенные во всех столичных округах».

По его словам, эти лоты желающие смогут получить на аукционах без объявления цены, посредством публичного предложения и в рамках городских программ. «Среди них, например, «1 рубль за квадратный метр в год» и льготная аренда помещений для малого и среднего бизнеса», - уточнил Ефимов.

Сейчас предпринимателям и горожанам, планирующим купить или арендовать недвижимость, доступны 886 объектов. Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман отмечает неизменный интерес бизнеса к таким предложениям города. Это подтверждается статистикой за прошлый год. Тогда по результатам городских торгов была оформлена покупка или аренда 1,4 тысячи различных сооружений. Сюда входят нежилые помещения, здания и машино-места. Их общая площадь - 119 тысяч квадратных метров.

«Как правило, в приобретенных и арендованных помещениях и зданиях предприниматели открывают офисы, магазины, кафе и парикмахерские, - пояснил Гаман. - Физические лица также приобретают столичную недвижимость для ведения бизнеса как индивидуальные предприниматели».

На Инвестиционном портале Москвы в разделе «Имущество от города» опубликованы все подробности по лотам - необходимые документы, данные на каждый объект и справочные сведения о предстоящей процедуре торгов. Некоторые объекты представлены онлайн в 3D-формате. Кроме того, информацию по городским аукционам также можно найти на сайте единой электронной торговой площадки.