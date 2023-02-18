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НовостиОбщество18 февраля 2023 6:35

МЧС предупредило жителей Москвы о сильном снегопаде и ветре до 15 м/с 18 февраля

Неблагоприятная погода сохранится до конца суток
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
С 11:00 в столице ожидается сильный снег, метель и ветер до 15 метров в секунду

С 11:00 в столице ожидается сильный снег, метель и ветер до 15 метров в секунду

Фото: Олег УКЛАДОВ

По прогнозам синоптиков, в Москве с 11:00 18 февраля и до конца суток ожидается сильный снег и метель при усилении ветра до 15 метров в секунду. На дорогах образуются снежные заносы, сохранится гололедица. Об этом жителей предупредили ГУ МЧС России по Москве.

В непогоду водителей просят быть внимательными на дорогах, снизить скорость, избегать резких маневров, например, обгонов, опережений и перестроений, а также соблюдать дистанцию. Парковать транспортные средства необходимо вдали от деревьев.

Пешеходам советуют обходить билборды и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями. Во время снегопада не стоит оставлять детей без присмотра на улице.

Ранее KP.RU писал, что сугробы в Москве могут вырасти до 44 сантиметров за выходные. Снегопады и метели увеличат снежный покров на десять сантиметров. В субботу температура воздуха составит около семи-пяти градусов ниже нуля. Атмосферное давление понизится до 747 мм ртутного столба.