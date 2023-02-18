К городской программе «Сделано в Москве» присоединилось полторы тысячи брендов

За полгода программа объединила больше полутора тысяч компаний. Фото: пресс-служба ДПиИР

В сентябре 2022 года стартовала программа продвижения городских брендов «Сделано в Москве». Ее участники могут безвозмездно представлять свою продукцию на сайте сделановмоскве.рф, на городских рекламных носителях, а также на профильных выставках и мероприятиях. Это позволяет направить сэкономленные деньги на развитие своего проекта. Заммэра Наталья Сергунина сообщила, что в программе уже приняли участие более 1500 предпринимателей Москвы.

«За полгода программа объединила больше полутора тысяч компаний, — рассказала Наталья Сергунина. — На медиаресурсах проекта “Сделано в Москве” они представили 10 тысяч произведенных в столице товаров. Это одежда, обувь и аксессуары, мебель, продукты питания, косметика, спортинвентарь и многое другое. Причем каждый десятый участник открыл бизнес меньше года назад. Для молодых предприятий такая поддержка — хорошее подспорье».

Каждый десятый участник открыл бизнес меньше года назад. Фото: пресс-служба ДПиИР

Сооснователь мебельной компании Мария Ольховникова сообщила, что благодаря участию в программе продукцию предприятия удалось отрекламировать на Московской неделе интерьера и дизайна. Выросла посещаемость сайта, появились новые заказы и деловые партнеры. Совладелец другого представленного на сделановмоскве.рф проекта — бренда одежды — Наталья Рогачева также отмечает, что при такой поддержке удалось с большим успехом представить свою марку на Московской неделе моды 2022 года.

Добавим, что программой могут воспользоваться представители зарегистрированных в Москве предприятий и те, чье производство расположено в столице. Ограничений по спектру продукции не существует.