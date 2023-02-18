Пенсионер погиб под колесами мусоровоза на Болотниковской улице в Москве

В Москве 43-летний водитель мусоровоза сбил пешехода, тот скончался на месте Фото: Департамент транспорта Москвы

В Москве во дворе дома 9к2 по улице Болотниковской 43-летний водитель мусоровоза сбил пешехода. От полученных травм 84-летний мужчина скончался на месте, сообщили в телеграм-канале столичной прокуратуры.

Прокуратура Южного административного округа контролирует установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам процессуальной проверки будут принято соответствующее решение.

Ранее KP.RU писал, что утром 18 февраля мусоровоз наехал на пешехода, двигаясь задним ходом. На месте аварии работаю сотрудники оперативных служб города. Детали случившегося выясняются.

Еще одна авария произошла в пятницу, 17 февраля, в подмосковных Мытищах. Водитель маршрутки сбил пенсионера, которой переходил проезжую часть в непосредственной близости от пешеходного перехода. По факту случившегося правоохранители организовали проверку.