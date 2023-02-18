Тело 56-летнего мужчины с ножевыми ранениями нашли в частном доме в Новой Москве

Тело мужчины 1967 года рождения с колото-резаными ранениями обнаружили на втором этаже частного дома Фото: прокуратура Москвы

Тело мужчины 1967 года рождения с колото-резаными ранениями обнаружили утром в субботу, 18 февраля, на втором этаже частного дома в поселении Кленовское в Новой Москве. Об этом сообщили в телеграм-канале столичной прокуратуры.

Прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов координирует работу правоохранительных органов. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. По факту убийства мужчины в ближайшее время будет принято процессуальное решение.

Ранее KP.RU писал, что 14 февраля скелетированные останки человека нашли в гаражном отсеке на Проектируемом проспекте столице. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Личность умершего человека устанавливается. По факту случившегося организована доследственная проверка.

Кроме того, в конце января расчлененное тело мужчины нашли в лесополосе Новой Москвы. Личность погибшего пока не установлена.