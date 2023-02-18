Владислав Овчинский: инвесторам и промышленникам рассказали, какую помощь можно получать в Москве

Такие встречи крайне востребованы у инвесторов и промышленников. Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

16 февраля состоялся семинар «Экосистема поддержки бизнеса: как город окружает бизнес заботой». Слушателями стали более четырех тысяч человек. Мероприятие — часть цикла «Семинары для бизнеса». Его темой стали меры поддержки для инвесторов и промышленников в Москве. Об этом сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

— Мы видим, что такие встречи крайне востребованы у инвесторов и промышленников, которые уже ведут бизнес на территории города или только планируют локализовать производство. Так, свыше 4 тысяч человек присоединились к семинару очно и онлайн, – рассказал Владислав Овчинский.

Спикеры семинара обсуждали нюансы размещения производственных площадей в столице. Один из разделов посвятили этапом выпуска продукта на рынок: от создания до масштабного производства и выхода на крупнейшие маркетплейсы.

Сейчас бизнесу в Москве помогают подобрать площадку для запуска производства. Например, в аренду на пять лет инвестору предоставляется земеля для реализации масштабного инвестпроекта. Подобное сотрудничество выгодно двум сторонам: инвестор получает льготы и землю, город – рабочие места и необходимую продукцию. С 2022 года запустили программу, по которой земельный участок можно по льготной ставке за один рубль в год.

В Москве также функционирует особая экономическая зона «Технополис Москва», в которой можно локализовать производство и получить статус резидента ОЭЗ. Среди преференций для них — ставка налога на прибыль 2%. А от транспортного, имущественного и земельного налогов компании полностью освобождены.

В «Семинарах для бизнеса» это не последняя встреча. Следущая пройдет 21 февраля. Обсудят получение разрешений на строительство и услуги, сервисы прямой связи застройщиков с органами власти в сфере градостроительства. Регистрация и подробное расписание, а также прямая трансляция и записи прошедших мероприятий по ссылке.