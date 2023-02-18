Диетолог рассказала о правилах выбора пельменей

За раз можно съедать около 200-250 граммов пельменей. Фото: Мария САУРОВА

Лучше выбирать пельмени с диетическим мясо или рыбой, и заправлять это блюдо низкокалорийным натуральным йогуртом, сообщила главный диетолог Депздрава Москвы Антонина Стародубова в беседе с РИА Новости.

«Для начинок лучше выбрать сорта диетического мяса и птицы - кролика, индейку, курицу, рыбу, для вареников подойдет творог пониженной жирности, начинка из различных ягод, желательно без добавления сахара, или овощей», - отметила специалист.

Она добавила, что калорийность блюда зависит и от метода приготовления: полезнее отварить пельмени без добавления дополнительных жиров, а не обжарить. В качестве заправки стоит выбирать не майонез или другие сладкие и соленые соусы, а йогурт или сметану с пониженной жирностью.

Диетолог отметила, что пельмени и вареники довольно популярное и вкусное блюдо, однако их не стоит переедать. Средняя порция не должна превышать 200-250 граммов.

Кроме того, Стародубова заявила, что в классическом исполнении пельмени – это тяжелая для усвоения еда. Людям с различными хроническими заболеваниями стоит проконсультироваться с врачом по поводу употреблениях их в пищу.

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