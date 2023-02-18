Микростудии площадью 8,8 кв. метров начали продавать в Москве

Микростудии площадью 8,8 кв. метров стоят 4,3 млн рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Москве впервые в продаже появились микростудии площадью 8,8 квадратных метров. Ранее площадь самых небольших лотов на рынке недвижимости составляла 9,8 «квадарта», сообщают «Известия» со ссылкой на данные аналитиков компании «Метриум».

Микростудии продаются в жилом комплексе, расположенном в Южном административном округе Москвы (ЮАО). Их стоимость достигает 4,3 миллиона рублей.

Эксперты отметили, что средняя площадь квартир и апартамента в столичных новостройках всего за месяц снизилась на 0,4 квадратных метра. В компании также добавили, что на рынке массовых новостроек приостановился рост экспозиции: в конце января продавалось 25,7 тыс. объектов, что на 3,3% меньше, чем в декабре 2022 года.

Ранее KP.RU писал, что спрос на квартиры с лапомойками вырос в Москве на 55,5% в 2022 году. Приспособлениями для мытья лап питомцам чаще всего интересуются, покупая жилья на первичном рынке.

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