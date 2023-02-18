Жительница Москвы через суд вернула самоедскую лайку, пропавшую на прогулке

Замоскворецкий суд Москвы вернул хозяйке собаку, которая пропала во время прогулки Фото: Shutterstock

Замоскворецкий суд Москвы вернул хозяйке самоедскую лайку, которая пропала во время прогулки, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

После того, как собака по кличке Томми пропала, женщина обратилась в полицию, она заявила, что животное похитили. Однако в возбуждении уголовно дела ей отказали. Хозяйка самоедки не отчаялась: она выяснила, кто забрал ее питомца и подала в суд иск об истребовании имущества из чужого владения.

Ответчик рассказал, что подобрал животное на улице. Новый хозяин подал встречный иск - о признании права собственности на безнадзорное животное. Но в суде пояснили, что новый владелец животного может получить право собственности на собаку лишь в том случае, если старый не объявится в течение шести месяцев.

В суде изучили метрику самоедской лайки и ветеринарный паспорт. Также специалисты учли тот факт, что женщина на следующий день обратилась в полицию. Ей вернули питомца.

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