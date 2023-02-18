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НовостиОбщество18 февраля 2023 12:00

Жительница Москвы через суд вернула самоедскую лайку, пропавшую на прогулке

Животное подобрал на улице другой человек, однако женщина вернула питомца обратно
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Замоскворецкий суд Москвы вернул хозяйке собаку, которая пропала во время прогулки

Замоскворецкий суд Москвы вернул хозяйке собаку, которая пропала во время прогулки

Фото: Shutterstock

Замоскворецкий суд Москвы вернул хозяйке самоедскую лайку, которая пропала во время прогулки, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

После того, как собака по кличке Томми пропала, женщина обратилась в полицию, она заявила, что животное похитили. Однако в возбуждении уголовно дела ей отказали. Хозяйка самоедки не отчаялась: она выяснила, кто забрал ее питомца и подала в суд иск об истребовании имущества из чужого владения.

Ответчик рассказал, что подобрал животное на улице. Новый хозяин подал встречный иск - о признании права собственности на безнадзорное животное. Но в суде пояснили, что новый владелец животного может получить право собственности на собаку лишь в том случае, если старый не объявится в течение шести месяцев.

В суде изучили метрику самоедской лайки и ветеринарный паспорт. Также специалисты учли тот факт, что женщина на следующий день обратилась в полицию. Ей вернули питомца.

Ранее KP.RU писал, что застрявшую в заборе собаку освободили спасатели в Новой Москве. Специалисты разжали металлические прутья гидравлическим инструментом.